Britney smaschera il fratello e rivela | “Madonna è caduta al mio matrimonio”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Ieri notteSpears è tornata su Instagram per parlare del suore suoBryan. Secondo diversi siti americani l’uomo era invitato all’evento della sorella, ma non si sarebbe presentato perché impegnato con una festa della figlia (che ha appena finito le elementari). In realtà sono tutte bugie e a spiegare come sono andate le cose c’ha pensato la popstar, che ha anche parlato delle cadute stellari alla sua festa. “Abbiamo riguardato il video del party e…tre volte, Selena Gomez 2 e io una. Tutto per colpa dei tanti petali di rose. Sono sorpresa di non essereogni cinque minuti e no, non ero ubriaca”. La Ciccone dopo le cadute…told on her instagram howand ...