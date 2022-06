Brasile, giornalista del Guardian ed esperto di cultura indigena scomparsi in Amazzonia: “Indagavano sulla pesca illegale” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Un giornalista e uno studioso scomparsi nel nulla dal 5 giugno mentre viaggiavano nell’area occidentale della foresta amazzonica. Dom Phillips, di origini britanniche e corrispondente di lunga data del Guardian, stava lavorando ad un libro sull’Amazzonia insieme all’esperto di cultura indigena Bruno Pereira. Prima il ritrovamento di alcuni oggetti personali, l’ipotesi di un’imboscata e infine gli arresti di due pescatori accusati di essere coinvolti nel caso di “presunto omicidio”. I loro corpi non sono ancora stati trovati e le ricerche della polizia brasiliana sono in corso. Philips vive in Brasile da 15 anni e ne ha 57, mentre Pereira è un esperto di cultura indigena di 41 anni che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Une uno studiosonel nulla dal 5 giugno mentre viaggiavano nell’area occidentale della foresta amazzonica. Dom Phillips, di origini britanniche e corrispondente di lunga data del, stava lavorando ad un libro sull’insieme all’diBruno Pereira. Prima il ritrovamento di alcuni oggetti personali, l’ipotesi di un’imboscata e infine gli arresti di duetori accusati di essere coinvolti nel caso di “presunto omicidio”. I loro corpi non sono ancora stati trovati e le ricerche della polizia brasiliana sono in corso. Philips vive inda 15 anni e ne ha 57, mentre Pereira è undidi 41 anni che ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Brasile, giornalista del Guardian ed esperto di cultura indigena scomparsi in Amazzonia: “Indagavano sulla pesca il… - MARCOTOMBESI2 : Brasile: Trova i difensori dei diritti dei popoli indigeni Bruno Pereira e il giornalista Dom Phillips - ItalianPolitics : Chi sta distruggendo l'Amazzonia in Brasile - Startmag - Frankf1842 : RT @fanpage: I corpi del giornalista del Guardian Dom Phillips e dell’esperto di popolazioni indigene dell’Amazzonia Bruno Pereira non sono… - fanpage : I corpi del giornalista del Guardian Dom Phillips e dell’esperto di popolazioni indigene dell’Amazzonia Bruno Perei… -