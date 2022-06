Pubblicità

angiuoniluigi : RT @Corriere: Boschi: «Ha vinto il centrodestra. Ora ci vuole un’area riformista, con Calenda pace doverosa» - giannelio : Boschi: «Ha vinto il centrodestra. Ora ci vuole un’area riformista, con Calenda pace doverosa» - kontross : Al PD chiedo che razza di voltagabbana traditori avete portato in parlamento?? Boschi: «Ha vinto il centrodestra. O… - infoitinterno : Boschi: «Ha vinto il centrodestra. Ora ci vuole un'area riformista, con Calenda pace doverosa» - infoitinterno : Boschi: «Ha vinto il centrodestra. Ora ci vuole un’area riformista, con Calenda pace doverosa» -

Corriere della Sera

Ora servono i voti di tutti, non i veti di qualcuno" Maria Elena, capogruppo di Italia viva alla Camera, chi haqueste Amministrative "Come numero di sindaci eletti al primo turno ha ...Ovviamente, per tutte queste sue caratteristiche pregevoli e peculiari Casale Marittimo ha... Bellissimo tutto lo scenario che lo circonda e che alternae campi, facendo intravedere non ... Boschi: «Ha vinto il centrodestra. Ora ci vuole un’area riformista, con Calenda pace doverosa» L’ex ministra: «Italia viva alleata con Azione Una strada possibile, ma Carlo ha rapporti altalenanti con gli altri. Ora servono i voti di tutti, non i veti di qualcuno» ...La Pallacanestro Aurora Desio (Monza e Brianza) ha vinto la 29esima edizione del torneo internazionale ... Significativa anche la cerimonia del Memorial Danilo Boschi, 18esima edizione, consegnato da ...