Bosch | in 2021 in Italia fatturato a 2 | 4 mld +20% | crescita in tutti i settori

Milano, 15 giu. - (Adnkronos) - E' stato anche in Italia un 2021 positivo per il gruppo Bosch: lo scorso anno infatti la filiale Italiana ha conseguito un volume d'affari di 2,4 miliardi di euro, registrando una crescita di circa il 20% rispetto all'anno precedente. "Nonostante il difficile contesto globale" si sottolinea, "l'azienda ha raggiunto un ottimo risultato in tutti i settori di business". In Italia, il Gruppo Bosch è attivo con 20 società e 4 centri di ricerca, con un organico di oltre 5.800 collaboratori. "La crescita significativa del 2021 di Bosch Italia ci spinge con fiducia e impegno verso le nuove sfide future. Lo conferma l'andamento positivo ...

