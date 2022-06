Bosch | il volume d’affari lievita E per il futuro elettromobilità | software e carburanti sintetici

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Per la multinazionale tedesca, l’anno 2021 si traduce in 2,4 miliardi di euro di, con una crescita del 20% sull’anno precedente. A crescere è stata soprattutto la divisione automotive, quella dedicata alle soluzioni (intese come prodotti ma anche servizi) per la mobilità alternativa, su cuista investendo e puntando sempre di più: “entro il 2025 ci aspettiamo un fatturato di oltre 5 miliardi di euro nella componentistica di” ha detto Camillo Mazza, responsabile diAutomotive per l’Italia, nel corso della conferenza annuale di bilancio, “siamo cresciuti più in fretta del mercato”. Tanto che, nel 2021, per la prima volta, il settore dell’diha segnato il record di oltre 10 miliardi di euro di ordini. Nella ...