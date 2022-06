Borsa Milano +2 | 7% guida rimbalzo Europa | attese Bce e Fed

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Si confermano in crescita le Borse europee malgrado i futures americani abbiano ridotto i guadagni con l'avvicinarsi della decisione della Fed sui tassi per tenere a bada l'inflazione. A sostenere il ...

Pubblicità

stanzaselvaggia : Gli effetti del salone del mobile sull’economia a Milano: venduti 100 000000 tamponi e un’impennata di Covid che la Borsa se la sogna. - Marco86Stracci : RT @lele09011975: Le sanzioni alla Russia funzionano, borsa di Milano oggi: - 4,50% Borsa Mosca + 4,20%. Li stiamo massacrando ?? - infoiteconomia : Borsa: Europa in calo attende Wall Street, Milano -0,8% - TeleBoario : Da stamane è quotata alla Borsa di Milano, la Bellini nautica di Clusane d'Iseo. Dieci milioni di fatturato, è spe… - MarioCostanzo16 : RT @lele09011975: Le sanzioni alla Russia funzionano, borsa di Milano oggi: - 4,50% Borsa Mosca + 4,20%. Li stiamo massacrando ?? -

Money.it

Prevalgono gli acquisti nelladi, al pari delle principali Borse Europee che trattano in positivo. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, decolla Fineco , con un importante progresso del 7,06%. Le ...Intesa fa +5,6%, Unicredit +5,4%, Generali +5,1%. Va male solo Tenaris ( - 2,49%) ma resta indietro anche Eni (+0,36%) col taglio della forniture di Gazprom in una giornata comunque di ... Borsa Milano oggi, 14 giugno 2022: Ftse Mib debole, accordo tra Nexi e Euronext in focus (ANSA) - MILANO, 15 GIU - Si confermano in crescita le Borse europee malgrado i futures americani abbiano ridotto i guadagni con l'avvicinarsi della decisione della Fed sui tassi per tenere a bada ...Detto ciò, state attenti a Milano perché la cosa che hanno fatto con me è stata stupidissima, però viene spontaneo fare. Io avevo la borsa e mentre passavo uno ha cominciato a urlare ...