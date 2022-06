Bonus Videocitofono | detrazioni del 50% | requisiti e come richiederlo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Sono state confermate per l’anno in corso lespettanti a chi decide di installare un impianto di videocitofonia nell’ambito degli interventi previsti dalla legge di bilancio nel cosiddettoristrutturazioni. I costi sostenuti potranno essere così dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. Ma andiamo con ordine. Cos’è ilristrutturazioni Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 in merito a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della propria abitazione è prevista una detrazione fiscale sull’IRPEF del 50% sui costi effettivamente sostenuti. Il tetto massimo è stato fissato in 96 mila euro per ciascun immobile. Leggi anche: Novità Super110%: cosa cambia efino al 2023 Quali interventi rientrano nel ...