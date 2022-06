Bonus 200 euro, si raddoppia: in arrivo il secondo contributo, ecco quando (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tra pochissimi giorni milioni di italiani si ritroveranno nella busta paga di luglio il Bonus di 200 euro. Un aiuto messo a punto dal Governo Draghi, che però presto, come riporta il quotidiano La Repubblica, potrebbe raddoppiare. O meglio, il Premier e tutta la sua squadra starebbero pensando di introdurre una nuova misura di sostegno anti-inflazione per il secondo semestre del 2022 e l’idea è quella di ‘creare’ un Bonus contributivo. Lo scopo? Andare a limare il cuneo fiscale sugli stipendi, così da far aumentare il netto in busta, per un totale di 223 euro complessivi. Bonus 200 euro, in busta paga o a domanda: ecco come richiederlo, quando arriva e a chi spetta Dopo il Bonus 200 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tra pochissimi giorni milioni di italiani si ritroveranno nella busta paga di luglio ildi 200. Un aiuto messo a punto dal Governo Draghi, che però presto, come riporta il quotidiano La Repubblica, potrebbere. O meglio, il Premier e tutta la sua squadra starebbero pensando di introdurre una nuova misura di sostegno anti-inflazione per ilsemestre del 2022 e l’idea è quella di ‘creare’ uncontributivo. Lo scopo? Andare a limare il cuneo fiscale sugli stipendi, così da far aumentare il netto in busta, per un totale di 223complessivi.200, in busta paga o a domanda:come richiederlo,arriva e a chi spetta Dopo il200 ...

