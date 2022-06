Bonus 200 euro, per docenti e Ata a tempo indeterminato nessuna autodichiarazione. I precari con contratto al 30 giugno in attesa (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nel mese di luglio docenti e personale ATA (titolari di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato sino al 31 agosto) riceveranno in busta paga la somma di 200 euro, misura prevista dal Decreto Aiuti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nel mese di luglioe personale ATA (titolari dio adeterminato sino al 31 agosto) riceveranno in busta paga la somma di 200, misura prevista dal Decreto Aiuti. L'articolo .

Pubblicità

fattoquotidiano : Brutte notizie sul fronte del bonus 200 che da luglio verrà erogato a 31,5 milioni di italiani con redditi inferior… - sole24ore : ?? #Bonus 200 euro, per i #lavoratori dipendenti privati non è automatico: serve una #dichiarazione. Il modello dei… - salernonotizie : Non solo i 200 euro, in busta paga anche un altro Bonus da 100 - orizzontescuola : Bonus 200 euro, per docenti e Ata a tempo indeterminato nessuna autodichiarazione. I precari con contratto al 30 gi… - alemi1715 : SOS AL TWITTER INFORMATO Per avere questo benedetto bonus di 200 euro dell'inps uno dei requisiti è: l’esonero con… -