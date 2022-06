Bombardamenti ucraini su Donetsk non evidenziati dai media occidentali: cosa c’è da sapere? (Di mercoledì 15 giugno 2022) Le notizie riportate dai media occidentali non evidenziano sempre con distacco e oggettività ciò che arriva dalle zone di guerra. Intanto i russi hanno informato sulle defezioni avvenute tra le proprie file nelle ultime ore durante i Bombardamenti nella zona di Donetsk. La guerra fra Russia e Ucraina sta proseguendo fra continui Bombardamenti, distruzioni e L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 15 giugno 2022) Le notizie riportate dainon evidenziano sempre con distacco e oggettività ciò che arriva dalle zone di guerra. Intanto i russi hanno informato sulle defezioni avvenute tra le proprie file nelle ultime ore durante inella zona di. La guerra fra Russia e Ucraina sta proseguendo fra continui, distruzioni e L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

roberto031161 : RT @giamakano: In Donbass bombardano da 8 anni, ma nell'ultima settimana i nazionalisti ucraini hanno aumentato attacchi e bombardamenti a… - nevrotica9 : RT @valy_s: E Andrea Rocchelli è stato ucciso da un colpo di mortaio sparato dagli UCRAINI, mentre documentava, appunto, la vita dei CIVILI… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoStoria ??Dal 18 febbraio decine di migliaia di #profughi del #Donbass in fuga da bombardame… - a_libutti : @6170014e0446462 1) Zelensky bombarda da 8 anni. FALSO. È stato eletto nel 2019 2) Gli ucraini attaccano i civili.… - Ninocollegno : @fabcet @albertoinfelise @Marco_Bello1 Li avrà accolti benevolmente in Paradiso, se erano senza colpe. Come sta fac… -