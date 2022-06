Biografilm Festival 2022: Invito al viaggio - Concerto per Franco Battiato in anteprima il 18 giugno (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il film evento sul Concerto tributo per il Maestro all'Arena di Verona, Invito al viaggio - Concerto per Franco Battiato, diretto da Pepsy Romanoff e prodotto da International Music & Arts ed Except, verrà presentato in anteprima italiana sabato 18 giugno al Cinema Jolly di Bologna nell'ambito del Biografilm Festival 2022. Invito al viaggio - Concerto per Franco Battiato, film evento sul Concerto dedicato al Maestro tenutosi all'Arena di Verona il 21 settembre 2021, diretto da Pepsy Romanoff e prodotto da International Music & Arts ed Except, verrà proiettato in anteprima ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il film evento sultributo per il Maestro all'Arena di Verona,alper, diretto da Pepsy Romanoff e prodotto da International Music & Arts ed Except, verrà presentato initaliana sabato 18al Cinema Jolly di Bologna nell'ambito delalper, film evento suldedicato al Maestro tenutosi all'Arena di Verona il 21 settembre 2021, diretto da Pepsy Romanoff e prodotto da International Music & Arts ed Except, verrà proiettato in...

Pubblicità

GruppoHera : Il @Biografilm non si ferma! Questa sera al Cinema Lumière 'Soy Libre' di Laure Portier, un racconto emozionante di… - mubiitalia : E stasera alle 21 a @Biografilm Festival, la prima italiana del film con a seguire un Q&A con la regista Ninja Thyb… - liberainfo : RT @tramefestival: Letizia Battaglia. Shooting the mafia-TrameVisioni Di Kin Longinotto, in collaborazione con BiograFilm Festival Mercoled… - AleMontosi : #Bologna #Biografilm #Cinema #Documentari Il sito web del Biografilm Festival di Bologna, in corso in questi giorni. - giusyeffe : .e stasera si va di “la grande opera” un pezzo di parentame vi partecipa, non posso perdermelo, si parla di TAP e d… -