Biden promette a Zelensky un altro miliardo di dollari in armi | artiglieria e sistemi missilistici

"Ho informato il presidente Zelensky - scrive- che gli Stati Uniti provvederanno un altro miliardo di dollari in assistenza sulla sicurezza, incluse artiglieria e armi di difesa, così come ...... i russi minacciano Odessa: battaglia feroce nell'Est 10 maggio -firma una legge per ... unità mobili che si disperdono e mandano in tilt l'Armata russa 6 maggio - Zelenskyla ... Biden promette un miliardo di aiuti militari a Kiev. Londra segue, gli altri frenano (di G. Belardelli) Il presidente Joe Biden ha parlato stamani con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky a cui ha promesso l'invio di nuovi aiuti per un valore di un miliardo di dollari.Il presidente Usa Joe Biden ha avuto una telefonata con il presidente ucraino Zelensky, a cui ha promesso l'invio di nuovi aiuti per un valore di un miliardo di dollari. "Ho informato il presidente ...