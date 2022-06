(Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu – Joee una famigerata “” “erede” del Covid. I fantasmi di un futuro ancora fosco sul tema dei virus continuano a farsi vivi, come riporta l’Agenzia Nova.e laJoepotrebbe annunciare lo stanziamento di una cifra importante per affrontare una misteriosa “”. Il presidente degli Usa sarebbe addirittura sul punto di farlo entro la fine di giugno, con lo scopo di far fronte alle “nuove emergenze sanitarie”. La preoccupazione, circolata secondo fonti anonimeCasa Bianca, riguarderebbe una ricerca pubblicata dal think tank Center for Global Development. Nella stessa si menziona una possibilità del 50% che una...

Pubblicità

IlPrimatoN : Il futuro non è roseo -

Il Primato Nazionale

AGI - Borse in profondo rosso, con lodi una crisi economica globale, un Trump 'fuori dalla realtà' che non ammette la sconfitta ...durante lo scrutinio in cui si profilava la vittoria di'......0401 - 1,09% Spread 236,67 Dati di mercato Leggi anche La Fed pronta a tutto per bloccare la corsa dei prezzi Musk taglia elo attacca: "Ford e Stellantis investono" Usa, oggi l'incontro-... Biden e lo spettro della “nuova pandemia”: in vista piano da 88 miliardi di dollari Domani la decisione della Fed sul rialzo dei tassi: sui listini arriva la fase “orso”. A picco i titoli tech. Il Bitcoin perde il 20% sotto i 24 ...NEW YORK - Segnali di screzi tra Washington e Kiev nelle ultime ore. Il presidente degli Usa, Joe Biden, durante una serata di raccolta di fondi elettorali a Los Angeles è tornato a ...