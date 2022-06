(Di mercoledì 15 giugno 2022) È vero, le amministrative sono solo un test. Significativo, certo. Ma soltanto un test. Quindi i risultati vanno analizzati e pesati ma non vanno presi come specchio di come si muove il consenso a livello nazionale

Per"gli equilibri interni e i problemi di leadership sono la meno urgente delle questioni e saranno il punto di arrivo di un percorso, non certo quello di partenza. Un percorso che ci ...Su quelle tre parole in teoria sono tutti d'accordo: 'si vince'. E anche se per avere un quadro definitivo bisognerà attendere i ballottaggi, di certo questa tornata amministrativa sembra premiare il centrodestra laddove non si è presentato diviso: ... Berlusconi: "Uniti siamo maggioranza". Deliri Pd anti Meloni su fascismo e Russia. E Letta li condivide Uscire dal governo Salvini e Berlusconi si sono sentiti e si sono detti: «No, non si può. Giorgia dovrà farsene una ragione». Anche se le sfumature del loro no ...'Lavori in corso' per il terzo polo. E il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, lancia un segnale chiaro proprio ai centristi: "Rivolgo un pressante ...