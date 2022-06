Bellanova ha messo la freccia. E i giovani terzini accendono il mercato

Pubblicità

Sono i rampanti del presente e del futuro, quelli che spopolano e sfrecciano sulla fascia a 20 anni, pronti per un nuovo ciclo. Stiamo parlando di Raoul, Andrea Cambiaso, Destiny Udogie e Nicola Zalewski. Particolare da non sottovalutare: gli ultimi due sono nati nel 2002, la freccia in uscita da Cagliari nel 2000 come lo specialista di ...MILANO - L' Inter prosegue la caccia all'esterno (o agli esterni). Dopo averin stand - by- l'incontro di lunedì con il Cagliari è stato interlocutorio - ieri, infatti, in viale Liberazione si sono presentati gli agenti di Udogie , Antonelli e Guarino. Il ... Bellanova, Cambiaso, Udogie e Zalewski: la serie A riscopre i terzini di qualità MILANO - L’Inter prosegue la caccia all’esterno (o agli esterni). Dopo aver messo in stand-by Bellanova - l’incontro di lunedì con il Cagliari è stato interlocutorio - ieri, infatti, in viale Liberazi ...Il club nerazzurro si sta muovendo molto sul mercato per accontentare subito Simone Inzaghi. Nel pomeriggio sono stati fatti passi avanti per Bellanova ma è mancata la fumata bianca.