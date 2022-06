Belen e Stefano De Martino | dove trascorrono le vacanze | la villa lascia tutti a bocca aperta

Pubblicità

...tra Andrea Delogu eDe Martino che insieme conducono il programma Tonica. Lei peró é legata al giovane modello Luigi Bruno. Per De Martino alcuni parlano di crisi con la ritrovata...De Martino di nuovo insieme Sebbene i due protagonisti della love story non abbiano fatto parola sui rumors insistenti, le foto di loro due insieme, abbracciati e in teneri ...Belen e Stefano De Martino, avete visto dove trascorrono le vacanze La villa lascia tutti a bocca aperta: è davvero da sogno.Santiago, il figlio di Stefano De Martino e Belén Rodriguez, ama le acconciature originali: questa in versione wild è del tutto nuova ...