Beautiful anticipazioni | un ‘fantasma’ minaccia il protagonista | la trama si fa inquietante

(Di mercoledì 15 giugno 2022) ; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap. State seguendo le nuove puntate di? Quello con la soap opera americana è, ormai, un appuntamento fisso per i telespettatori di Canale 5, che da più di 30 anni seguono le vicende della famiglia Forrester. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni del 16 giugno: lo stupore di Quinn - POPCORNTVit : 'Brave and Beautiful', le anticipazioni del 16 giugno: Suhan e Cesur sotto scorta - redazionetvsoap : #braveandbeautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #16giugno - redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #16giugno - zazoomblog : Beautiful anticipazioni 16 giugno 2022 - #Beautiful #anticipazioni #giugno -

puntata Brave anddi giovedì 16 giugno 2022 Serhat riesce a risalire a Hikmet, il complice di Riza, il quale nel corso dell'interrogatorio svela chi erano tre le persone rapite.di Brave andper la settimana dal 20 al 24 giugno 2022 Puntata in onda Lunedì 20 giugno 2022 Cesur scopre che è stata Banu ad avvelenare Suhan . Messa alle strette, Banu ...Nelle prossime puntate americane di Beautiful, il segreto di Donna verrà a galla grazie ad un personaggio inaspettato: tutte le anticipazioni ...Nel dettaglio le anticipazioni sul finale di Brave and Beautiful, che verrò trasmesso nel corso delle prossime settimane in prima visione assoluta Mediaset, rivelano che i figli di Tahsin finiranno ne ...