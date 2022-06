Beautiful anticipazioni: Thomas sospetta, chi ha ucciso Vinny? Vuole la verità (Di mercoledì 15 giugno 2022) Siete pronti a scoprire se alla fine Liam deciderà di confessare oppure no? E Thomas, scoprirà che cosa è successo davvero al suo amico Vinny? Ve ne parliamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 16 giugno 2022. Pronti quindi per le ultime news da Los Angeles?Baker (Dan Martin) spiega a Thomas (Matthew Atkinson) il perché non escluda che la morte di Vinny (Joe LoCicero) sia stata premeditata. Thomas dal canto suo sa bene che c’erano diverse persone che avrebbero potuto volere Vinny morto dopo quello che è successo con il test di paternità fatto da Steffy e manomesso appunto dal suo amico…Ridge viene a sapere quello che è successo a Vinny e Hope parla con l’uomo anche di quella che è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 15 giugno 2022) Siete pronti a scoprire se alla fine Liam deciderà di confessare oppure no? E, scoprirà che cosa è successo davvero al suo amico? Ve ne parliamo con lediche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 16 giugno 2022. Pronti quindi per le ultime news da Los Angeles?Baker (Dan Martin) spiega a(Matthew Atkinson) il perché non escluda che la morte di(Joe LoCicero) sia stata premeditata.dal canto suo sa bene che c’erano diverse persone che avrebbero potuto voleremorto dopo quello che è successo con il test di paternità fatto da Steffy e manomesso appunto dal suo amico…Ridge viene a sapere quello che è successo ae Hope parla con l’uomo anche di quella che è ...

