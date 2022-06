Beautiful, anticipazioni 16 giugno: Il Tenente Baker va a trovare Thomas e gli annuncia che cerca un movente per l’omicidio di Vinny (Di mercoledì 15 giugno 2022) Beautiful, anticipazioni 16 giugno: cosa succederà nella puntata di domani? Senz’altro vedremo Thomas e il Tenente Baker, che sta indagando sulla morte di Vinny. Beautiful, anticipazioni 16 giugno: Thomas è distrutto per la scomparsa di Vinny e il Tenente Baker fa un’inquietante rivelazione Il Tenente Baker si reca da Thomas, inconsolabile per la morte di Vinny, e lo informa che sta seguendo anche la pista dell’omicidio: sta cercando un movente. Cosa gli risponderà il giovane Forrester? Vedremo anche altri ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 15 giugno 2022)16: cosa succederà nella puntata di domani? Senz’altro vedremoe il, che sta indagando sulla morte di16è distrutto per la scomparsa die ilfa un’inquietante rivelazione Ilsi reca da, inconsolabile per la morte di, e lo informa che sta seguendo anche la pista del: stando un. Cosa gli risponderà il giovane Forrester? Vedremo anche altri ...

