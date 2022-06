Beatrice Valli e Marco Fantini si risposano (con rito religioso) (Di mercoledì 15 giugno 2022) Era stato amore a prima vista a Uomini e Donne, tra la corteggiatrice Beatrice Valli e il tronista Marco Fantini, che si sono sposati il 29 maggio 2022 nella bellissima cornice di Capri. A distanza di un mese la coppia è però già a pronta a risposarsi, come ha dichirato la modella rispondendo alla domanda di un fan su Instagram. Vi raccomandiamo... Ludovica Valli e lo scivolone al matrimonio della sorella Beatrice “Perchè vi siete sposati con rito civile e non in chiesa?“, ha chiesto un follower. Lei ha quindi spiegato: “Me lo state chiedendo in molti. Abbiamo fatto solo il rito civile perché per spostare gli ospiti dalla chiesa di Capri alla location ci voleva troppo tempo. Allora abbiano ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 15 giugno 2022) Era stato amore a prima vista a Uomini e Donne, tra la corteggiatricee il tronista, che si sono sposati il 29 maggio 2022 nella bellissima cornice di Capri. A distanza di un mese la coppia è però già a pronta a risposarsi, come ha dichirato la modella rispondendo alla domanda di un fan su Instagram. Vi raccomandiamo... Ludovicae lo scivolone al matrimonio della sorella“Perchè vi siete sposati concivile e non in chiesa?“, ha chiesto un follower. Lei ha quindi spiegato: “Me lo state chiedendo in molti. Abbiamo fatto solo ilcivile perché per spostare gli ospiti dalla chiesa di Capri alla location ci voleva troppo tempo. Allora abbiano ...

