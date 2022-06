Beach volley, tabellone Mondiali Roma 2022 maschile e femminile: gli accoppiamenti (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il tabellone completo, sia maschile che femminile, dei Mondiali di Roma 2022 di Beach volley. Archiviati i gironi e gli spareggi, le migliori 32 coppie maschili e 32 femminili rimaste in gara si sfidano nella fase ad eliminazione diretta. Gare secche da dentro o fuori fino alle finali per le medaglie di domenica 19 giugno. Di seguito tutti gli accoppiamenti dai sedicesimi di finale alle finali. CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL MONTEPREMI TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE Sedicesimi di finale UOMINI Berntsen/H. Mol NOR vs Nicolaidis/Carracher AUS Andre/George BRA vs McHugh/Burnett AUS Immers/Boermans NED vs A. Mol/C. Sorum NOR R. Seidl/Waller AUT vs T. Sander/Crabb USA Bruno Schmidt/Saymon BRA vs Samoilovs/Smedins ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ilcompleto, siache, deididi. Archiviati i gironi e gli spareggi, le migliori 32 coppie maschili e 32 femminili rimaste in gara si sfidano nella fase ad eliminazione diretta. Gare secche da dentro o fuori fino alle finali per le medaglie di domenica 19 giugno. Di seguito tutti glidai sedicesimi di finale alle finali. CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL MONTEPREMI TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE Sedicesimi di finale UOMINI Berntsen/H. Mol NOR vs Nicolaidis/Carracher AUS Andre/George BRA vs McHugh/Burnett AUS Immers/Boermans NED vs A. Mol/C. Sorum NOR R. Seidl/Waller AUT vs T. Sander/Crabb USA Bruno Schmidt/Saymon BRA vs Samoilovs/Smedins ...

