Beach volley, Mondiali Roma 2022: Menegatti/Gottardi agli ottavi in scioltezza, 2-0 alla coppia argentina (Di mercoledì 15 giugno 2022) Marta Menegatti e Valentina Gottardi vincono il match dei sedicesimi di finale contro la coppia argentina Gallay/Pereyra e approdano agli ottavi dei Mondiali di Beach volley di Roma. Al Foro Italico sul centrale purtroppo non gremito di pubblico le due azzurre dominano in lungo e in largo nei due set, il match termina con il punteggio di 2-0 (21-15, 21-17) senza che le azzurre siano mai andate sotto o in difficoltà. Amministrazione e cinismo da parte delle due italiane, una coppia “nuova” ma già affiatata con la più esperta che ha lasciato i riflettori alla compagna diciannovenne, a cominciare dal numero uno per lei. Il primo punto è per l’argentina ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) Martae Valentinavincono il match dei sedicesimi di finale contro lay/Pereyra e approdanodeididi. Al Foro Italico sul centrale purtroppo non gremito di pubblico le due azzurre dominano in lungo e in largo nei due set, il match termina con il punteggio di 2-0 (21-15, 21-17) senza che le azzurre siano mai andate sotto o in difficoltà. Amministrazione e cinismo da parte delle due italiane, una“nuova” ma già affiatata con la più esperta che ha lasciato i riflettoricompagna diciannovenne, a cominciare dal numero uno per lei. Il primo punto è per l’...

Pubblicità

sportface2016 : #BeachVolley, Mondiali #Roma: #Menegatti/#Gottardi volano agli ottavi, 2-0 in scioltezza alla coppia argentina - picchiasebino05 : Beach volley femminile è lo sport più bello del mondo - conlavistablack : io volevo giocare a beach volley solo che quei pigri di merda non volevano montare la retina con me ma fo cess ja - thevolleynews : Mondiali Beach Volley: gli scatti più belli della prima fase (GALLERY) - - ilmetropolitan : Mondiale di #BeachVolley: 5 coppie #azzurre ai sedicesimi, domani grande serata al #ForoItalico - -