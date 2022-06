Beach volley, Mondiali 2022 oggi: orari 15 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara e avversari. Benzi/Bonifazi out (Di mercoledì 15 giugno 2022) Quarta coppia italiana eliminata ai Mondiali di Roma 2022: si tratta di Carlo Bonifazi e Davide Benzi che hanno lottato per oltre un’ora con gli austriaci Huber/Dressler prima di arrendersi con il punteggio di 2-1. Primo set tutto di marca austriaca: Huber/Dressler prendono il largo da subito (6-2) e mantengono il vantaggio fino al 21-15 conclusivo. Puntuale arriva la reazione degli che ribaltano la situazione nel secondo set vincendo 21-14. Gli austriaci riordinano le idee e ripartono forte nel terzo set volando sull’11-7. Benzi/Bonifazi non si arrendono a tentano la rimonta ma si devono arrendere con il punteggio di 15-13. Si è completato così il tabellone dei sedicesimi di finale: Lupo/Ranghieri affronteranno i francesi Krou/Gauhier-Rat, mentre Rossi/Carambula incontreranno i cileni ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) Quarta coppia italiana eliminata aidi Roma: si tratta di Carloe Davideche hanno lottato per oltre un’ora con gli austriaci Huber/Dressler prima di arrendersi con il punteggio di 2-1. Primo set tutto di marca austriaca: Huber/Dressler prendono il largo da subito (6-2) e mantengono il vantaggio fino al 21-15 conclusivo. Puntuale arriva la reazione degli che ribaltano la situazione nel secondo set vincendo 21-14. Gli austriaci riordinano le idee e ripartono forte nel terzo set volando sull’11-7.non si arrendono a tentano la rimonta ma si devono arrendere con il punteggio di 15-13. Si è completato così il tabellone dei sedicesimi di finale: Lupo/Ranghieri affronteranno i francesi Krou/Gauhier-Rat, mentre Rossi/Carambula incontreranno i cileni ...

