Beach volley, Mondiale Roma 2022. Sarà derby azzurro negli ottavi femminili! (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nel momento forse più complicato per il Beach volley italiano femminile arriva un risultato di prestigio, il migliore della storia per i colori italiani ad un Mondiale: una fra Menegatti/Gottardi e Scampoli/Bianchin raggiungerà i quarti di finale, risultato raggiunto nel 2013 da Menegatti/Cicolari e nel 2019 da Menegatti/Orsi Toth. Un risultato inatteso ma che può essere un ponte verso il futuro per un movimento in sofferenza ma che a Roma ha fato il massimo. Menegatti/Gottardi hanno rispettato il pronostico nei sedicesimi contro le argentine Gallay/Pereira vincendo 2-0 una partita senza troppi sussulti. la coppia azzurra è superiore al servizio e in attacco nel primo set, aumenta progressivamente il suo vantaggio e vince 21-15. Qualche sussulto in più nel secondo parziale con le azzurre che scattano avanti 12-9, si ...

