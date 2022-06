Beach volley | calendario Mondiali Roma 2022 | programma | orari e diretta tv

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Tutto pronto per ididi, indal 10 al 19 giugno: ecco ilcompleto del torneo. L’Italia si presenta al via con delle nuove coppie, formatesi una volta terminato il ciclo olimpico di Tokyo 2020. In campo maschile ci saranno gli azzurri Daniele Lupo-Alex Ranghieri, Paolo Nicolai-Samuele Cottafava, Enrico Rossi-Adrian Carambula, Davide Benzi-Carlo Bonifazi, Jakob Windisch-Gianluca Dal Corso. Tra le donne invece ci saranno Valentina Calì-Margherita Tega, Marta Menegatti-Valentina Gottardi, Reka e Viktoria Orsi Toth, Claudia Scampoli-Margherita Bianchin. La copertura integrale dell’evento è garantita per gli abbonati sulla piattaformaballworld.tv, ma i match più interessanti saranno trasmessi in ...