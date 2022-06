Bce | riunione straordinaria Consiglio direttivo su turbolenze mercato**

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. - (Adnkronos) - La Banca centrale europea ha convocato unadelper "discutere le attuali condizioni di mercato", ovvero per valutare le recentisui mercati obbligazionari, una mossa che - secondo gli osservatori - potrebbe anticipare l'annuncio di un nuovo strumento per affrontare l'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato dei paesi più ineditati dell'Eurozona, a iniziare dall'Italia che negli ultimi giorni ha sperimentato un balco dello spread fra Bund e Btp. Ieri in un discorso l'economista tedesca Isabel Schnabel, membro del Comitato esecutivo della Bce, aveva suggerito la possibilità che la Bce fosser vicina a intervenire sui mercati obbligazionari, affermando che "alcuni mutuatari hanno visto cambiamenti significativamente ...

