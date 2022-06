Bce | Consiglio avvia preparazione strumento anti-spread

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. - (Adnkronos) - Massima flessibilità (e quindi sostegno ai paesi più esposti come l'Italia) nel reinvestimento dei titoli in scadenza ma soprattutto avvio delladi un nuovo '-frammentazione'. E' la decisione adottata daldirettivo della Bce che ha tenuto una riunione d'emergenza "per uno scambio di opinioni sull'attuale situazione del mercato" alla luce del balzo degliseguito all'annuncio del rialzo dei tassi a luglio. "Da quando il graduale processo di normalizzazione delle politiche è statoto nel dicembre 2021 - si sottolinea nella nota conclusiva - ildirettivo si è impegnato ad agire contro i rischi di recrudescenza della frammentazione". Anche perché "la pandemia ha lasciato vulnerabilità ...

