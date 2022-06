Bayern Monaco, accordo raggiunto con Mané. Si tratta con il Liverpool (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Bayern Monaco ha raggiunto un’intesa per il contratto di Sadio Mané. Ora manca l’accordo con il Liverpool sul cartellino Come riferito dalla BILD, il Bayern Monaco ha un accordo totale con Sadio Mané per il contratto dell’attaccante, ormai sempre più vicino al trasferimento in Germania. Bisogna ora trattare con il Liverpool, dal canto suo disposto a cedere il senegalese. Passi avanti importanti e trattativa che si avvicina alla fase finale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ilhaun’intesa per il contratto di Sadio. Ora manca l’con ilsul cartellino Come riferito dalla BILD, ilha untotale con Sadioper il contratto dell’attaccante, ormai sempre più vicino al trasferimento in Germania. Bisogna orare con il, dal canto suo disposto a cedere il senegalese. Passi avanti importanti etiva che si avvicina alla fase finale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Accordo tra il #BayernMonaco e #Mane sul contratto del giocatore ? - MarcoM267 : RT @farted94: @mefisto94_ @Dottor_Strowman 2 giorni fa n’altro po’ faceva Brindisi-Milano per farsi brillare sotto la sede Oggi è tornato… - Rigna_risorto : RT @farted94: @mefisto94_ @Dottor_Strowman 2 giorni fa n’altro po’ faceva Brindisi-Milano per farsi brillare sotto la sede Oggi è tornato… - YBah96 : RT @farted94: @mefisto94_ @Dottor_Strowman 2 giorni fa n’altro po’ faceva Brindisi-Milano per farsi brillare sotto la sede Oggi è tornato… - MomentiCalcio : Il Barcellona insiste per Lewandowski: offerti al Bayern Monaco quasi 40 milioni di euro -