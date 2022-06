Basket | Green esalta Wiggins | ' ha accettato ogni sfida ed è migliorato ogni giorno'

(Di mercoledì 15 giugno 2022) San Francisco, 15 giu. -(Adnkronos) - Dopo la stupenda gara-5 al Chase Center (26 punti e 13 rimbalzi, nella vittoria del 3-2 Warriors), Andrewè giustamente il personaggio del momento. A confermarlo - e a celebrarlo ulteriormente, ce ne fosse bisogno - sono arrivate anche le parole del grande 'vecchio' di casa Warriors, Draymond, che ha voluto riavvolgere il nastro al momento in cui il canadese è entrato a far parte del gruppo allenato da coach Kerr, a febbraio 2020. "Tantissimi osservatori commentarono quella trade con Minnesota dicendo: 'Oh,: un'altra pedina di scambio per gli Warriors'. Noi invece fin dall'inizio abbiamo guardato a quello scambio come a uno scambio che ci dava la possibilità di inserire un giocatore che, quando il gruppo sarebbe tornato sano, si sarebbe potuto inserire alla perfezione". ...

