Bardolino Film Festival: a Verona il cinema è di casa (Di mercoledì 15 giugno 2022) Parte con il Bardolino Film Festival la serie di Festival dedicati al cinema e al suo dialogo con green e sostenibilità che sono l’anima portante del Verona Green Movie Land. Chi sarà ospite del red carpet? Mentre il Festival inaugura il suo red carpet con personaggi del calibro di Pierfrancesco Favino, Mario Martone, Francesco Bruni, Paolo Sassanelli. E intitolerà inoltre, alla splendida Milena Vukotic il Premio alla Carriera di quest’anno. Il cinema e il suo indotto Centrale la consapevolezza che il cinema sia un importantissimo driver per lo sviluppo culturale, turistico ed economico del territorio, come hanno avuto modo di sottolineare i partecipanti all’incontro dell’11 giugno scorso presso l’Hotel Aqualux di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 15 giugno 2022) Parte con illa serie didedicati ale al suo dialogo con green e sostenibilità che sono l’anima portante delGreen Movie Land. Chi sarà ospite del red carpet? Mentre ilinaugura il suo red carpet con personaggi del calibro di Pierfrancesco Favino, Mario Martone, Francesco Bruni, Paolo Sassanelli. E intitolerà inoltre, alla splendida Milena Vukotic il Premio alla Carriera di quest’anno. Ile il suo indotto Centrale la consapevolezza che ilsia un importantissimo driver per lo sviluppo culturale, turistico ed economico del territorio, come hanno avuto modo di sottolineare i partecipanti all’incontro dell’11 giugno scorso presso l’Hotel Aqualux di ...

Pubblicità

RBcasting : Al via la seconda edizione del Bardolino Film Festival. Apertura il 15 giugno con Barbara Ronchi e 'Settembre'. Tra… - Radio3tweet : RT @enricomagrelli: #HollywoodParty @Radio3tweet Sarà con noi Roberto Faenza, il regista di 'Hill of Vision' sulla storia di Mario Capecch… - enricomagrelli : #HollywoodParty @Radio3tweet Sarà con noi Roberto Faenza, il regista di 'Hill of Vision' sulla storia di Mario Cap… - sentieriselvagg : La nostra intervista esclusiva con Franco Dassisti, direttore artistico del Bardolino Film Festival, in programma d… - zazoomblog : Bardolino Film Festival 2022: sulle rive del Garda 5 giorni di cinema dedicato ai Figli della Terra - #Bardolino… -