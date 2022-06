Bardolino Film Festival 2022: sulle rive del Garda 5 giorni di cinema dedicato ai Figli della Terra (Di mercoledì 15 giugno 2022) parte oggi il Bardolino Film Festival, la kermesse cinematografico-letteraria sulle sponde del Lago di Garda. Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere e gli incontri con personaggi del calibro di Pierfrancesco Favino e Barbara Ronchi. La location, si sa, fa tanto in un Film. Ma anche in un Festival. cinema e paesaggio sono al centro della seconda edizione di Bardolino Film Festival – Immagini, suoni e parole sull’acqua. In programma da oggi, mercoledì 15, fino a domenica 19 giugno. Nella cittadina che si affaccia sulla sponda veronese del lago di Garda. 5 giorni di grande cinema, spettacolo e cultura con alcuni dei ... Leggi su amica (Di mercoledì 15 giugno 2022) parte oggi il, la kermessetografico-letterariasponde del Lago di. Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere e gli incontri con personaggi del calibro di Pierfrancesco Favino e Barbara Ronchi. La location, si sa, fa tanto in un. Ma anche in une paesaggio sono al centroseconda edizione di– Immagini, suoni e parole sull’acqua. In programma da oggi, mercoledì 15, fino a domenica 19 giugno. Nella cittadina che si affaccia sulla sponda veronese del lago di. 5di grande, spettacolo e cultura con alcuni dei ...

Pubblicità

primogiornale : Da Pierfrancesco Favino a Milena Vukotic, da Mario Martone a Davide Cassani. Sono alcuni dei protagonisti della let… - primogiornale : Da Pierfrancesco Favino a Milena Vukotic, da Mario Martone a Davide Cassani. Sono alcuni dei protagonisti della let… - SallyScrive : RT @Heraldoverona: Il #BardolinoFilmFestival in scena dal 15 al 19 giugno accoglierà quest'anno come ospiti grandi nomi del cinema italiano… - Heraldoverona : Il #BardolinoFilmFestival in scena dal 15 al 19 giugno accoglierà quest'anno come ospiti grandi nomi del cinema ita… - dazebao : II° Bardolino Film festival 15 -19 giugno 2022 -

Al via il Bardolino Film Festival RB Casting Visualizza la copertura completa su Google News Bardolino Film Festival 2022: sulle rive del Garda 5 giorni di cinema dedicato ai Figli della Terra Dal 15 al 19 giugno va in scena il Bardolino Film Festival, kermesse cinematografica e letteraria sulle sponde del lago di Garda ... Al via il Bardolino Film Festival Si alza il sipario sulla seconda edizione di Bardolino Film Festival – Immagini, suoni e parole sull’acqua, in programma da mercoledì 15 fino a domenica 19 giugno presso una delle più rinomate ... Dal 15 al 19 giugno va in scena il Bardolino Film Festival, kermesse cinematografica e letteraria sulle sponde del lago di Garda ...Si alza il sipario sulla seconda edizione di Bardolino Film Festival – Immagini, suoni e parole sull’acqua, in programma da mercoledì 15 fino a domenica 19 giugno presso una delle più rinomate ...