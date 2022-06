Barcellona-Manchester City | scambio a centrocampo?

Pubblicità

MartinezOnny : @JacomoJuventi Io ricordo che Origi fu' fondamentale per la Champions del Liverpool quando in semifinale ribaltò lo… - RespectxAC_MT : @Inzaghi711 Mi ricordi Istanbul ma dimentichi Atene. E Barcellona e Vienna un'altra volta Vienna e poi ancora Atene… - zazoomblog : Barcellona De Jong: 'Manchester United? Sono nel più grande club al mondo' - #Barcellona #Jong: #'M… - sportli26181512 : Barcellona, De Jong: 'Manchester United? Sono nel più grande club al mondo': Frenkie De Jong, centrocampista del Ba… - NMercato24 : Continua la trattativa tra Barcellona e Manchester United per De Jong: ancora molta distanza tra i club.… -

Calciomercato.com

Frenkie De Jong è l'obiettivo principale delUnited per rinforzare il centrocampo della nuova squadra dell'ex Ajax Ten Hag, suo ... a quella che è la sua volontà: restare al. Il ......danese sarà svincolato e non ha ancora deciso il suo futuro LONDRA (INGHILTERRA) - Il... col centrocampista olandese delche rimane un obiettivo prioritario dello United. - foto ... De Jong: 'Manchester United Sono nel più grande club al mondo' E’ perciò rincorsa a due, tra Chelsea e Manchester United per Denzel Dumfries ... in quanto vogliono puntare a chiudere per Frenkie De Jong dal Barcellona. Nel frattempo, in tutto questo, anche ‘La ...Il 30enne danese sarà svincolato e non ha ancora deciso il suo futuro LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il Manchester United ci prova per ...