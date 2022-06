Pubblicità

'Eravamo in coma, ora siamo in terapia intensiva'. Questa frase di Joan Laporta descrive perfettamente lo stato di salute economica del. O questa: 'Se troviamo mezzo miliardo staremo bene', pronunciata da Eduard Romeu, Ministro delle Finanze del club catalano. Per questo la giornata di domani è fondamentale per la vita a ...Una situazione non proprio semplice da gestire per il futuro presidente del. Se il Barça è 'més que un club', Gerard Piqué è, senza dubbio, 'més que un jugador'. ...il momento delladei ... Barcellona, la resa dei conti: il voto dei soci su vendite e progetti Da Ginevra, il presidente blaugrana riapre lo scottante capitolo della Superlega: “Al momento non abbiamo ancora definito un formato per la Superlega, si tratta di un lavoro lungo, ma è necessario a r ...Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha riaperto il tema legato alla Superlega: "Al momento non abbiamo un formato per la Superlega. E' un processo lungo, ma serve a rendere l'Europa consapevole c ...