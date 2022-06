Barcellona, De Jong: 'Manchester United? Sono nel più grande club al mondo' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Frenkie De Jong, centrocampista del Barcellona, dai microfoni del ritiro della nazionale ha parlato in merito alla voci sul Manchester United... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 giugno 2022) Frenkie De, centrocampista del, dai microfoni del ritiro della nazionale ha parlato in merito alla voci sul...

Pubblicità

sportli26181512 : Barcellona, De Jong: 'Manchester United? Sono nel più grande club al mondo': Frenkie De Jong, centrocampista del Ba… - Alessan50007815 : @EdoardoMecca1 Possiamo prendere anche De Jong. Barcellona, PSG e United sono la dimostrazione che avere una squadr… - infoitsport : Barcellona, un alleato in più per Lewandowski. De Jong: “Lo vorrei nella mia squadra” - infoitsport : Barcellona, De Jong 'chiama' Lewandowski: 'E' incredibile, mi piacerebbe averlo in squadra' - NMercato24 : Continua la trattativa tra Barcellona e Manchester United per De Jong: ancora molta distanza tra i club.… -