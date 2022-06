Barbie | Ryan Gosling è Ken | la prima foto

(Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) –in versione Ken manda in tilt i social.interpreta Ken nel film ‘’ accanto a Margot Robbie. Il film, come annuncia la Warner Bros, sarà nelle sale tra un anno, il 21 luglio 2023. Sui social, WB pubblica unadell’attore nei panni del nuovo personaggio: biondissimo, addominali scolpiti ed elastico dei boxer personalizzati in bella mostra. L’immagine rimbalza da Twitter a Instagram, tra decine di migliaia di retweet e commenti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

... dunque, ecco arrivare l'altra metà del cielo: la storia ci ha insegnato chee Ken viaggiano sempre di pari passo, per cui... Ecco la prima foto diGosling nei panni dello storico ...Diretto dalla beniamina del cinema indipendente (e non solo) Greta Gerwig , il film che porta al cinema in carne e ossa i giocattoli Mattel, con Margot Robbie nel ruolo diGosling in ...(Adnkronos) – Ryan Gosling in versione Ken manda in tilt i social. Gosling interpreta Ken nel film ‘Barbie’ accanto a Margot Robbie. Il film, come annuncia la Warner Bros, sarà nelle sale tra un anno, ...Difficile notarlo, distratti come si è di fronte a questo platinatissimo, tonico Ryan Gosling di denim chiaro vestito e con mutanda in vista, a contrasto con l'addominale asciutto. Margot Robbie ...