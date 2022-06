Banca Etruria, tutti assolti nel processo sulle “consulenze d’oro”: anche il padre della Boschi (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il tribunale di Arezzo ha assolto con formula piena perché “il fatto non sussiste” i 14 imputati a processo per il crac di Banca Etruria del 2015 nell’ambito del filone di indagine sulle cosiddette “consulenze d’oro”. La sentenza è stata emessa oggi dal giudice Ada Grignani dopo una breve camera di consiglio, durata poco più di un’ora. L’udienza di questa mattina si è aperta con le uniche repliche dell’avvocato di parte civile Lorenza Calvanese. Presenti in aula anche due ex risparmiatori, Angelo Caramazza e Paola Cerini, ed un solo imputato, Luciano Nataloni. LEGGI anche Crac Banca Etruria: 22 assoluzioni su 23 imputati, le parti civili annunciano appello Banca Etruria, torna ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il tribunale di Arezzo ha assolto con formula piena perché “il fatto non sussiste” i 14 imputati aper il crac didel 2015 nell’ambito del filone di indaginecosiddette “”. La sentenza è stata emessa oggi dal giudice Ada Grignani dopo una breve camera di consiglio, durata poco più di un’ora. L’udienza di questa mattina si è aperta con le uniche repliche dell’avvocato di parte civile Lorenza Calvanese. Presenti in auladue ex risparmiatori, Angelo Caramazza e Paola Cerini, ed un solo imputato, Luciano Nataloni. LEGGICrac: 22 assoluzioni su 23 imputati, le parti civili annunciano appello, torna ...

