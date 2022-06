Bambina uccisa a Catania, la confessione della madre: “Budino e cartoni animati dopo l’asilo, poi l’ho portata nel campo e l’ho colpita” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Una valanga di “non ricordo”, di ricordi confusi e annebbiati. Una ricostruzione gelida, senza alcun sintomo di pentimento. La confessione resa nella caserma dei carabinieri di Mascalucia da Martina Patti, la 23enne autoaccusatasi dell’omicidio di sua figlia Elena Del Pozzo, arriva all’improvviso poco prima dell’ora di pranzo dopo quasi ventiquattr’ore di bugie e messinscene. Ripercorre le ultime ore di vita della Bambina di quasi 5 anni, poi quando deve rimettere insieme i pezzi dell’omicidio la confessione si fa sfumata: “Quando ho colpito Elena avevo una forza che non avevo mai percepito prima. Non ricordo la reazione della Bambina mentre la colpivo, forse era ferma, ma ho un ricordo molto annebbiato”, dice agli investigatori la 23enne studentessa di Scienze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Una valanga di “non ricordo”, di ricordi confusi e annebbiati. Una ricostruzione gelida, senza alcun sintomo di pentimento. Laresa nella caserma dei carabinieri di Mascalucia da Martina Patti, la 23enne autoaccusatasi dell’omicidio di sua figlia Elena Del Pozzo, arriva all’improvviso poco prima dell’ora di pranzoquasi ventiquattr’ore di bugie e messinscene. Ripercorre le ultime ore di vitadi quasi 5 anni, poi quando deve rimettere insieme i pezzi dell’omicidio lasi fa sfumata: “Quando ho colpito Elena avevo una forza che non avevo mai percepito prima. Non ricordo la reazionementre la colpivo, forse era ferma, ma ho un ricordo molto annebbiato”, dice agli investigatori la 23enne studentessa di Scienze ...

