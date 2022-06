Balotelli ha deciso il suo futuro: il Monza osserva (Di mercoledì 15 giugno 2022) Mario Balotelli, per l’ennesima volta, ha attirato l’attenzione su di sé. Ennesima bravata? Affatto. A far parlare di lui questa volta è il campo. La stagione positiva fatta in sponda Adana Demirspor e soprattutto i cinque gol siglati nel match contro il Goztepe hanno suscitato l’interesse degli addetti ai lavori. Addetti ai lavori a cui non è sfuggita la presenza del calciatore bresciano alla festa promozione del Monza che, pochi giorni fa, ha ottenuto la massima serie del campionato italiano (iniseme a Lecce e Cremonese) battendo in finale playoff il Pisa di Ernesto Torregrossa. Balotelli ha un ottimo rapporto con Galliani e Berlusconi visti i trascorsi all’ombra di Milanello, ma soprattutto ha un ottimo rapporto con la piazza di Monza visto che ha vestito la casacca brianzola nella stagione 2020/21 non riuscendo ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 15 giugno 2022) Mario, per l’ennesima volta, ha attirato l’attenzione su di sé. Ennesima bravata? Affatto. A far parlare di lui questa volta è il campo. La stagione positiva fatta in sponda Adana Demirspor e soprattutto i cinque gol siglati nel match contro il Goztepe hanno suscitato l’interesse degli addetti ai lavori. Addetti ai lavori a cui non è sfuggita la presenza del calciatore bresciano alla festa promozione delche, pochi giorni fa, ha ottenuto la massima serie del campionato italiano (iniseme a Lecce e Cremonese) battendo in finale playoff il Pisa di Ernesto Torregrossa.ha un ottimo rapporto con Galliani e Berlusconi visti i trascorsi all’ombra di Milanello, ma soprattutto ha un ottimo rapporto con la piazza divisto che ha vestito la casacca brianzola nella stagione 2020/21 non riuscendo ...

