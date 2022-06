Baby K e Mika insieme sulle note di “Bolero”, il nuovo singolo dell’estate (Di mercoledì 15 giugno 2022) Oggi, finalmente, è arrivato l’annuncio che tutti stavano aspettando: “Bolero” (This is it/Columbia Records Italy/Sony Music Italy), il nuovo singolo di Baby K, con la speciale collaborazione di un grande artista internazionale qual è Mika, sarà fuori ovunque e in radio da venerdì 17 giugno! A sorprendere i fan dell’artista, però, non sarà soltanto questo annuncio; bisognerà aspettare venerdì per ascoltare il brano ed essere avvolti da quello che è un pezzo che conferma chiaramente il percorso evolutivo che ha già intrapreso Baby K e che, in questo nuovo brano, la vede vicina a uno dei più originali cantautori pop di questa generazione, Mika. Bolero: il cortocircuito tra le voci di Baby K e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) Oggi, finalmente, è arrivato l’annuncio che tutti stavano aspettando: “” (This is it/Columbia Records Italy/Sony Music Italy), ildiK, con la speciale collaborazione di un grande artista internazionale qual è, sarà fuori ovunque e in radio da venerdì 17 giugno! A sorprendere i fan dell’artista, però, non sarà soltanto questo annuncio; bisognerà aspettare venerdì per ascoltare il brano ed essere avvolti da quello che è un pezzo che conferma chiaramente il percorso evolutivo che ha già intrapresoK e che, in questobrano, la vede vicina a uno dei più originali cantautori pop di questa generazione,: il cortocircuito tra le voci diK e ...

Pubblicità

Gioo_Gioo00 : RT @paobauletto: baby k feat mika prod dardust è proprio quella cosa allucinogena che non ti aspetti e che di botto ti salva l’estate - darveyfeels_ : RT @paobauletto: baby k feat mika prod dardust è proprio quella cosa allucinogena che non ti aspetti e che di botto ti salva l’estate - Vittoriaaaa19 : rappresentante di lista, ariete, federico rossi,rkomi, elettra lola e rocco, baby k e mika, deddy pooooi ? - haruryl : mika ha fatto una canzone con .. baby k .. - flamanc24 : RT @ferropausini: Pensando a Mika che in un mese mi ha regalato una conduzione all’Eurovision, un duetto con Laura Pausini e adesso il torm… -