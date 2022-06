Azione cattolica all’opera: ripulita la Spina Verde al Rione Libertà (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La Spina Verde al Rione Libertà, oggetto molto spesso delle attenzioni dei vandali, è stata ripulita questo pomeriggio dai ragazzi dell’Azione cattolica del quartiere Addolorata. Senso civico e buona volontà: queste le armi usate dai ragazzi contro la barbarie. L’Azione cattolica ha promosso anche un flash mob per sensibilizzare i cittadini alla questione ambientale. Armati di paletta, scopa e guanti hanno ripulito la Spina Verde. Una “Giornata ecologica” per ripulire gli spazi esterni e per restituire il decoro del suolo pubblico, liberandolo dai rifiuti abbandonati con incuria e ammucchiati senza pietà. Morena Cecere dell’Azione ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Laal, oggetto molto spesso delle attenzioni dei vandali, è stataquesto pomeriggio dai ragazzi dell’del quartiere Addolorata. Senso civico e buona volontà: queste le armi usate dai ragazzi contro la barbarie. L’ha promosso anche un flash mob per sensibilizzare i cittadini alla questione ambientale. Armati di paletta, scopa e guanti hanno ripulito la. Una “Giornata ecologica” per ripulire gli spazi esterni e per restituire il decoro del suolo pubblico, liberandolo dai rifiuti abbandonati con incuria e ammucchiati senza pietà. Morena Cecere dell’...

