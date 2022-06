Avvocato perseguita e minaccia l’ex moglie: a fuoco villa e auto dei suoceri, ‘Vi ammazzo tutti. Io non ho paura’ (Di mercoledì 15 giugno 2022) Quando chi dovrebbe difenderti diventa la persona dalla quale devi scappare, la situazione, già drammatica, è incontrollabile. Purtroppo, ancora una volta, il centro di questa storia appartiene al tema della violenza sulle donne. L’artefice di tutto sarebbe un Avvocato, il quale, ‘per vendetta’, avrebbe bruciato, letteralmente, tutto ciò che apparteneva alla sua ex moglie e ai suoi familiari, minacciandoli per più di dieci anni. La storia Come riporta ilMessaggero, l’Avvocato romano, avrebbe “fatto terra bruciata attorno all’ex moglie, ai suoi familiari e ai legali che la difendevano”. Il pm Stefano Pizza gli avrebbe contestato diversi capi di imputazione: incendi, minacce, stalking, danneggiamenti, violazione degli obblighi di assistenza familiare, detenzione illegale di ordigni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 giugno 2022) Quando chi dovrebbe difenderti diventa la persona dalla quale devi scappare, la situazione, già drammatica, è incontrollabile. Purtroppo, ancora una volta, il centro di questa storia appartiene al tema della violenza sulle donne. L’artefice di tutto sarebbe un, il quale, ‘per vendetta’, avrebbe bruciato, letteralmente, tutto ciò che apparteneva alla sua exe ai suoi familiari,ndoli per più di dieci anni. La storia Come riporta ilMessaggero, l’romano, avrebbe “fatto terra bruciata attorno al, ai suoi familiari e ai legali che la difendevano”. Il pm Stefano Pizza gli avrebbe contestato diversi capi di imputazione: incendi, minacce, stalking, danneggiamenti, violazione degli obblighi di assistenza familiare, detenzione illegale di ordigni ...

