Atp Halle 2022: programma e orari di giovedì 16 giugno con Medvedev (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp 500 di Halle 2022, per quanto riguarda la giornata di oggi, giovedì 16 giugno. In campo Daniil Medvedev, testa di serie numero uno del seeding, il quale dovrà vedersela con Ilya Ivashka; entrambi i giocatori giocheranno da atleti neutrali, in quanto l’uno russo e l’altro bielorusso. In campo inoltre Oscar Otte, ancora in casa sul verde tedesco, opposto all’insidioso Nikoloz Basilashvili sul Centrale di Halle. Di seguito tutti gli incontri di giornata sull’erba teutonica. OWL ARENA dalle ore 12.00 – Djere vs (8) Khachanov a seguire – Basilashvili vs (SE) Otte a seguire – (1) Medvedev vs Ivashka non prima delle ore 17.30 – (Q) Griekspoor vs (7) Bautista Agut SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il, glie l’ordine di gioco dell’Atp 500 di, per quanto riguarda la giornata di oggi,16. In campo Daniil, testa di serie numero uno del seeding, il quale dovrà vedersela con Ilya Ivashka; entrambi i giocatori giocheranno da atleti neutrali, in quanto l’uno russo e l’altro bielorusso. In campo inoltre Oscar Otte, ancora in casa sul verde tedesco, opposto all’insidioso Nikoloz Basilashvili sul Centrale di. Di seguito tutti gli incontri di giornata sull’erba teutonica. OWL ARENA dalle ore 12.00 – Djere vs (8) Khachanov a seguire – Basilashvili vs (SE) Otte a seguire – (1)vs Ivashka non prima delle ore 17.30 – (Q) Griekspoor vs (7) Bautista Agut SportFace.

