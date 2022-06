Atp Halle 2022, Kyrgios rimonta ed elimina Tsitsipas: sfiderà Carreno Busta (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nick Kyrgios ha sconfitto Stefanos Tsitsipas attraverso il risultato di 5-7, 6-2, 6-4, conquistando di diritto l’approdo ai quarti di finale dell’Atp 500 di Halle 2022. Eccezionale successo dell’australiano sul verde del prestigioso torneo tedesco, ottenuto in rimonta dopo un mix tra insofferenza e nervosismo al termine del primo parziale; il tennista di Canberra, infatti, dopo un break decisivo costatogli il set primordiale, ha sfogato la sua rabbia contro la sua racchetta, facendone poltiglia appena fuori dal campo. In seguito, però, Kyrgios ha ricaricato le pile, migliorato le sue percentuali d’efficacia con la prima in campo e scardinato il tennis sin troppo articolato di uno Tsitsipas talvolta distratto o sin troppo in gestione. Momento cruciale rappresentato da ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nickha sconfitto Stefanosattraverso il risultato di 5-7, 6-2, 6-4, conquistando di diritto l’approdo ai quarti di finale dell’Atp 500 di. Eccezionale successo dell’australiano sul verde del prestigioso torneo tedesco, ottenuto indopo un mix tra insofferenza e nervosismo al termine del primo parziale; il tennista di Canberra, infatti, dopo un break decisivo costatogli il set primordiale, ha sfogato la sua rabbia contro la sua racchetta, facendone poltiglia appena fuori dal campo. In seguito, però,ha ricaricato le pile, migliorato le sue percentuali d’efficacia con la prima in campo e scardinato il tennis sin troppo articolato di unotalvolta distratto o sin troppo in gestione. Momento cruciale rappresentato da ...

