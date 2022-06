Atletico Madrid: ecco quanto costa Pedro Porro (Di mercoledì 15 giugno 2022) Secondo quanto riferisce Record, l'Atletico Madrid fa sul serio per il difensore dello Sporting Lisbona Pedro Porro. Sotto contratto fino... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 giugno 2022) Secondoriferisce Record, l'fa sul serio per il difensore dello Sporting Lisbona. Sotto contratto fino...

Pubblicità

forumJuventus : (Cds) 'Molina: l'Atletico Madrid si toglie dalla corsa e per la Juve ora è più facile arrivare al giocatore'?… - NackaSkoglund89 : RT @bettercall_pier: Offerta di 6.5M dall'Atletico per Dybala. Ora il giocatore riflette,spinto da Antun che al momento si trova a Madrid.… - bettercall_pier : Offerta di 6.5M dall'Atletico per Dybala. Ora il giocatore riflette,spinto da Antun che al momento si trova a Madrid. MARCA - NackaSkoglund89 : @bettercall_pier Intensificati i contatti con l'atletico, Antun secondo Marca è a Madrid - zazoomblog : Atletico Madrid su Osimhen la cifra per convincere De Laurentiis - #Atletico #Madrid #Osimhen #cifra -