Atletica | Tortu torna ai 100 | ' Test a Rieti prima dei Mondiali' - Sport - Altri Sport - quotidiano net

Pubblicità

lorenzino902 : Atletica, Tortu agli Assoluti di Rieti nei 100: 'Voglio testarmi' - fisco24_info : Atletica, Tortu agli Assoluti di Rieti nei 100: 'Voglio testarmi': Per sprinter azzurro ancora una gara, poi parten… - zazoomblog : Verso gli Assoluti di atletica Tortu: “Voglio testarmi nei 100 metri” - #Verso #Assoluti #atletica #Tortu: - zazoomblog : Atletica Filippo Tortu parteciperà agli Assoluti di Rieti: “Voglio testarmi sui 100m prima dei Mondiali” -… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Atletica: Tortu agli Assoluti di Rieti nei 100 'voglio testarmi'. Per sprinter azzurro ancora una gara, poi partenza per… -

: "Voglio testarmi". Filipposta cercando di ritagliarsi uno spazio importante a livello mondiale sulla doppia distanza dei 200 metri, ma per gli Assoluti di Rieti tornerà all'origine: "Ho ...... il campione olimpico nei 4x100m Filipposi appresta a tornare in gara, prima di partire per gli Stati Uniti dove svolgerà la preparazione in vista dei Mondiali didi Eugene, in ...Filippo Tortu, che oggi compie 24 anni, sui social ha confermato che parteciperà ai Campionati Assoluti di Rieti. La notizia, data da lui stesso è stata poi confermata ai microfoni di Ansa. “Ho voglia ...il campione olimpico nei 4x100m Filippo Tortu si appresta a tornare in gara, prima di partire per gli Stati Uniti dove svolgerà la preparazione in vista dei Mondiali di atletica di Eugene, in ...