Atletica | Meeting di Grosseto 2022 | Lorenzo Patta cerca la stoccata sui 100 | Larissa Iapichino vuole risalire

Il Meeting di Grosseto 2022 andrà in scena giovedì 16 giugno e si preannuncia altamente spettacolare grazie alla presenza di alcuni italiani di spicco. Lorenzo Patta illuminerà la scena allo Stadio Zacchini: il Campione Olimpico della 4×100 si cimenterà sui 100 metri, dove sfiderà Matteo Melluzzo (bronzo europeo under 20) nella ricerca di un tempo significativo in questo avvio di stagione. L'altro volto simbolo è quello di Larissa Iapichino, che non ha incantato al Golden Gala (6.55) e che è ben lontana dal roboante 6.91 dell'anno scorso (record del mondo under 20 al coperto): la 19enne deve ritrovarsi e spera di farlo sulla pedana dove un mesetto fa ha siglato il proprio stagionale (6.58). La 19enne fronteggerà Laura Strati e l'ucraina Mariya ...

