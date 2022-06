Atletica | i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo | spiccano Ali | Dallavalle | Tecuceanu e Siragusa

(Di mercoledì 15 giugno 2022) L’Italia sarà presente con ben 71 azzurri aidel2022, in programma a Orano (Algeria) dal 30 giugno al 3 luglio (per quanto riguarda l’leggera). Si tratta di una selezione mista, con alcuni elementi di assoluto spessore internazionale e tanti giovani desiderosi di mettersi in luce. A guidare il contingente (36 uomini, 35 donne) saranno il velocista Chituru Ali, i triplisti Andrea(finalista alle Olimpiadi di Tokyo 2020), Tobia Bocchi e Ottavia Cestonaro. Da segnalare le sprinter Irenee Gloria Hooper, Pietro Arese (finalista sui 1500 metri ai Mondiali Indoor), i mezzofondisti Catalin, Simone Barontini e Ossama Meslek. A completare la rosa altri elementi validi come l’ostacolista Mario Lambrughi, il saltatore in alto Marco ...

