Athletic Bilbao | possibile il ritorno di Bielsa

(Di mercoledì 15 giugno 2022) A pochi mesi di distanza dall’esonero a Leeds, Marcelosarebbe pronto a tornare, e lo farebbe in una piazza in cui ha già allenato dal 2011 al 2013. L’, dopo l’addio di Marcelino, è infatti alla ricerca di un nuovo allenatore e “Il Loco” sarebbe un serio candidato alla panchina dei baschi dopo aver dato la sua disponibilità ad uno dei candidati alla presidenza del club, Iñaki Arechabaleta. Quest’ultimo sfiderà il 24 giugno Ricardo Barkala e Jon Uriarte, in un’elezione che definirà presumibilmente anche il prossimo futuro del tecnico argentino. SportFace.

