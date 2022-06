Assolto il padre di Boschi Il duro sfogo social | “Ho pianto | si chiude un calvario”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Tutti assolti «perché il fatto non sussiste» i 14 imputati del processo riguardante il filone delle cosiddette consulenze d'oro nell'ambito del crac di Banca Etruria. Questo il verdetto emesso dalla giudice del tribunale di Arezzo Ada Grignani. Tra gli imputati per le accuse di bancarotta semplice figurava anche l'ex vicepresidente della banca Pier Luigidell'ex ministra e attuale capogruppo di Italia Viva alla Camera Maria Elena. Dopo la notizia dell'assoluzionesi è sfogata con un lungo post su Facebook sul caso: “Oggi ho. Avevo giurato a me stessa che non avrei maiper Banca Etruria. Oggi l'ho fatto. E non ho paura di ammetterlo in pubblico. Hocome una bambina, in ufficio, alla Camera. Ho ...