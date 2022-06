Assilea presenta GreenLease | progetto che punta all’autonomia energica delle Pmi

(Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – “Ilche presentiamo oggi alla Fiera del Credito di Milano si chiama, lo strumento finanziario che vogliamo usare è quello del leasing e i soggetti ai quali si rivolge sono gli utilizzatori degli immobili ancora di proprietàsocietà di leasing”. Ad illustrare i punti salienti delto dain occasione della terza edizione della Fiera del Credito di Milano è Angelo Brigatti, presidente diServizi. “Ilha l’obiettivo di installare degli impianti fotovoltaici sui tetti dei capannoni, in modo da renderlimente autonomi senza consumare suolo e valorizzando i distretti industriali. L’energia prodotta dai pannelli è destinata all’autoconsumo, quindi la ...

Adnkronos

... ricchezza, economia circolare ed energia pulita, senza consumare territorio" sottolinea Presidente diServizi. Lorenzo Macchi, Partner Kpmg in Italy, ha parlato degli strumenti messi a punto ...... redatto in collaborazione con l'Associazione Italiana Leasing (). I dati, di fatto, "... Si, a seguire, un estratto sintetico di alcuni dei principali dati contenuti nell'analisi ... Assilea presenta 5 progetti per la crescita economica Milano, 15 giu. (Adnkronos) - Alla terza edizione della Fiera del Credito a Milano, Assilea, Associazione Italiana Leasing, ha presentato nell'ambito del convegno ‘Sostenibilità ambientale, economica ...